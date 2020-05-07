РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мая. Волонтеры раздадут 20 тысяч масок жителям подмосковного Красногорска на станциях МЦД-2, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.
«Шестого мая волонтеры горокруга Красногорск раздали жителям округа 2 тысячи комплектов масок. В каждом комплекте – по две маски. Всего по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева жителям Красногорска будет передано 20 тысяч масок», – говорится в сообщении.
Получить комплекты можно на шести станциях МЦД-2: Аникеевка, Нахабино, Опалиха, Пенягино, Красногорская и Павшино.
С 12 мая ношение маски в общественных местах становится обязательным. Это необходимо для того, чтобы остановить распространение коронавируса. За несоблюдение «масочного режима» предусмотрен штраф в размере 4 тысяч рублей.
«Уважаемые жители! Можно пользоваться многоразовыми гигиеническими масками. Они есть в продаже в аптеках, точках розничной торговли и интернет-магазинах», - заключается в материале.
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Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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