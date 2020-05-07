РИАМО - 7 мая. Заслуженный тренер РФ Этери Тутберидзе отписалась от фигуристки Александры Трусовой в Instagram после ее ухода к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко, сообщает Газета.ru.

Ранее Тутберидзе заявила, что к уходу спортсменов невозможно привыкнуть.

«Хороших спортсменов и специалистов всегда будут приглашать и предлагать более выгодные условия. Как реагировать на эти предложения — это решение каждого», — написала Тутберидзе в Instagram.

Трусова тренировалась в группе Тутберидзе с 2016 года. Главным достижением в карьере отечественной спортсменки является бронза чемпионата Европы 2020 года.

Кроме того, она стала первой в истории спорта фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок.