Вторая часть майских праздников в Москве и в Московской области по-прежнему пройдет в режиме самоизоляции. Несмотря на то, что все сидят дома, с 8 по 11 мая можно побывать на многих выставках, посвященных 75-летию Победы, посмотреть спектакль с Камбербэтчем, концерт Юрия Бутусова и многое другое.

Онлайн-показы спектаклей с Камбербэтчем и Файнсом

Где: официальный YouTube-канал Королевского Национального театра

Когда: с 30 апреля до 7 мая

Онлайн-показы спектаклей «Франкенштейн» с Бенедиктом Камбербэтчем и «Антоний и Клеопатра» с Рэйфом Файнсом с 30 апреля по 7 мая можно увидеть на официальном YouTube-канале Королевского Национального театра.

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Онлайн-концерт Вячеслава Бутусова

Где: Okko

Когда: 8 мая в 19:00

Вячеслав Бутусов 8 мая даст концерт в онлайн-кинотеатре Okko. Выступление пройдет в рамках проекта «Шоу ON!». В программе – легендарные хиты «Наутилус Помпилиуса», песни из дебютного альбома «Аллилуйя» группы «Орден Славы», а также редкие композиции из музыкального репертуара Бутусова. Можно будет услышать акустические версии песен «Прогулки по воде», «Я хочу быть с тобой» и «Гудбай, Америка», а также личные истории музыканта. Подписчики Okko «ВКонтакте» смогут задать вопрос Вячеславу Бутусову и получить ответ в прямом эфире. Трансляцию также можно будет посмотреть в группах коллектива в соцсетях.

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Онлайн-спектакль «Пеппи Длинный чулок»

Где: Детский музыкальный театр юного актера

Когда: с 6 мая

Детский музыкальный театр юного актера 6 мая разместил видеоверсию спектакля «Пеппи Длинный чулок». Предоставление об озорной девчонке Пеппи в музыкальном формате столкнет мир взрослых и детей. Режиссер-постановщик спектакля Александр Федоров.

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Мультимедийный проект «Наша Победа-75»

Где: russianphoto.ru

Когда: с 9 мая по 24 июня

Мультимедиа Арт Музей в рамках программы «История России в фотографиях» с 9 мая по 24 июня представит выставку «Наша Победа – 75». В проекте – 25 фотовыставок, которые включают снимки, сделанные Дмитрием Бальтерманцем, Иваном Шагиным, Яковом Халипом. Фото из своих семейных архивов смогут загрузить на сайт все желающие.

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Письма актеров с фронта от Малого театра

Где: YouTube-канал Малого театра

Когда: 9 мая

Малый театр 9 мая представит цикл видеозаписей «Услышат ли нас? – Письма актеров с фронта» на официальном YouTube-канале. В нем примут участие народные артисты России Валерий Афанасьев, Людмила Титова, Светлана Аманова, Михаил Фоменко. Они прочитают письма актеров Малого театра, которые участвовали в Великой Отечественной – Игоря Ильинского, Евдокии Турчаниновой, Михаила Царева и других. После можно будет увидеть концерт «Письма с фронта» с участием артистов и оркестра театра.

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«Бессмертный полк онлайн»

Где: www.polkrf.ru

Когда: 9 мая

Шествие «Бессмертного полка» в этом году пройдет онлайн. Трансляцию можно будет посмотреть на медиаэкранах по всей стране, а также в соцсетях и онлайн-кинотеатрах. Чтобы рассказать о подвиге своего ветерана, нужно выложить пост на любую платформу и подписать хэштегами: #Бессмертныйполк2020, #Бессмертныйполконлайн, #ДеньПобедыдома, #9маявсети, #9маяЯпомню #Бессмертныйполкдома.

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Военные выставки в Музее Москвы

Где: официальный сайт Музея Москвы

Когда: с 7 мая

Два онлайн-проекта с 7 мая открываются в Музее Москвы. «Письмо. 75 слов о войне» посвящен фронтовой переписке, личным записям и воспоминаниям москвичей. Более 50 текстов были оцифрованы и расшифрованы, их также можно будет услышать в исполнении студентов ГИТИСа.

Выставка «Борис и Ольга Игнатовичи. Два лица войны» покажет события 40-х годов прошлого столетия глазами двух фотографов – брата и сестры, прошедших войну. В онлайн-выставке представлено более 70 фотографий, на которых запечатлены освобождение оккупированных территорий и немецких концлагерей, парадные портреты советских военачальников, фронтовая жизнь.

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Выставка «Неизвестный Берлин. Май 1945 года»

сайт Еврейского музея

Где: официальный сайт Еврейского музея и центра толерантности

Когда: 8 мая

Более 80 фронтовых фотографий, которые ранее не публиковались, с 8 мая можно будет увидеть на официальной странице Еврейского музея и центра толерантности. Снимки Ильи Аронса и Валерия Гинзбурга показывают хронику последних лет войны, в том числе, взятие Берлина.

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Онлайн-марафон МХТ имени Чехова

wikipedia

Где: официальный YouTube-канал МХТ им. А.П. Чехова

Когда: 9 мая

Онлайн-марафон, посвященный 75-летию Победы в ВОВ, 9 мая проведет МХТ имени А.П. Чехова. На официальном YouTube-канале и в соцсетях театра будет показан концерт «Песни военных лет». Также в программе – трансляция спектаклей «Возвращение» по Андрею Платонову и «Пролетный гусь» по рассказам Виктора Астафьева.

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Онлайн-марафон «Счастье с доставкой на дом»

Где: на страницах проекта в Instagram и Facebook

Когда: с 6 по 16 мая

Вторая волна онлайн-марафона «Счастье с доставкой на дом» с 6 мая пройдет на страницах проекта в соцсетях. В аккаунтах покажут 160 собак и кошек из приютов. Кульминацией станет 12-ти часовой онлайн-марафон, который пройдет 16 мая. Кураторы устроят знакомство с животными в прямом эфире. По итогам первого марафона удалось пристроить 102 питомца.