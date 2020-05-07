РИАМО - 7 мая. Москва и Подмосковье лидируют по числу заявок на льготную ипотеку под 6,5%, заявил заместитель руководителя департамента розничного бизнеса ПАО ВТБ Евгений Дячкин.

«На текущий момент ВТБ выдал более 2 тысяч ипотек под 6,5% на сумму более 6 миллиардов рублей. Регионами- лидерами является Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону», - сказал Дячкин.

Он отметил, что в Московской области уже выдано 168 ипотек на сумму более 637 миллионов рублей.

Ранее правительство России утвердило правила для банков, по которым граждане России могут до 1 ноября текущего года взять кредит в размере до восьми миллионов рублей на льготных условиях.

Минимальный взнос по ипотеке составит 20% от стоимости недвижимости.