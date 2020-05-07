РИАМО - 7 мая. Специалисты из университета Майнца изучили эффективность лекарств против коронавирусной инфекции при помощи суперкомпьютера MOGON II, самыми полезными оказались японская жимолость и соединения из четырех лекарств от гепатита C, сообщает Газета.ru.

Ученые симулировали способ, при помощи которого примерно 42 тысячи разных веществ, которые перечислены в открытых базах данных, связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и тем самым препятствуют проникновению вируса в организм и его размножению. Такой метод компьютерного моделирования называется молекулярная стыковка.

«С помощью суперкомпьютера ученые провели более 30 миллиардов одиночных расчетов в течение двух месяцев», – говорится в сообщении.

Специалисты выяснили, что соединения из четырех лекарств от гепатита C обладают высокой способностью сильно связывать SARS-CoV-2 и препятствовать распространению инфекции.

Исследователи также определили, что японская жимолость, которую используют при лечении инфекций верхних дыхательных путей, может способствовать борьбе с коронавирусом.

На сегодняшний день переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции считается одним из наиболее эффективных методов лечения Covid-19 при отсутствии вакцины.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.

То, что мы их (зараженных – ред.) выявили так много, это не минус, а огромный плюс. Очевидно, что реально больных в городе еще больше. По скрининговым исследованиям, их в районе 2-2,5% от всего населения Москвы, это около 300 тысяч. Наша задача - максимально выявить этих людей

- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.



- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.

Хотим узнать ваше мнение Носите ли вы медицинскую маску? 31% Всегда ношу, когда выхожу из дома 31% Нет, маска все равно не защищает 31% Надеваю только в людных местах 31% Не ношу принципиально 31% Нет, их сложно купить Результаты

- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.

- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.

Хотим узнать ваше мнение Экономите ли вы во время самоизоляции? 31% Да, экономлю на всем 31% Покупаю только дешевые продукты 31% Сэкономил(-а) на отдыхе и развлечениях 31% Достаточно экономии на транспорте (бензине) 31% Траты остались прежними Результаты

- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев

- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.

- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.