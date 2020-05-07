РИАМО - 7 мая. Специалисты из университета Майнца изучили эффективность лекарств против коронавирусной инфекции при помощи суперкомпьютера MOGON II, самыми полезными оказались японская жимолость и соединения из четырех лекарств от гепатита C, сообщает Газета.ru.
Ученые симулировали способ, при помощи которого примерно 42 тысячи разных веществ, которые перечислены в открытых базах данных, связываются с определенными белками SARS-CoV-2 и тем самым препятствуют проникновению вируса в организм и его размножению. Такой метод компьютерного моделирования называется молекулярная стыковка.
«С помощью суперкомпьютера ученые провели более 30 миллиардов одиночных расчетов в течение двух месяцев», – говорится в сообщении.
Специалисты выяснили, что соединения из четырех лекарств от гепатита C обладают высокой способностью сильно связывать SARS-CoV-2 и препятствовать распространению инфекции.
Исследователи также определили, что японская жимолость, которую используют при лечении инфекций верхних дыхательных путей, может способствовать борьбе с коронавирусом.
На сегодняшний день переливание донорской плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции считается одним из наиболее эффективных методов лечения Covid-19 при отсутствии вакцины.
Текстовая трансляция
7 МАЯ
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- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
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