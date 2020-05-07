РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В Подольске полицейские задержали двоих ранее судимых мужчин, подозреваемых в краже пылеводососа из помещения автомойки, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть Климовского отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 33-летнего индивидуального предпринимателя о том, что неизвестные похитили пылеводосос из помещения автомойки. Общая сумма материального ущерба составила более 15 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих ранее судимых мужчин 34 и 35 лет, которые дали признательные показания в совершении данного преступления. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража)», - говорится в сообщении.

Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Им грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.