РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 7 мая. Очистные сооружения возле СНТ «Калинка» и жилого комплекса «Митино О2» в подмосковном Красногорске планируют отремонтировать до конца мая, сообщил первый заместитель главы администрации горокруга Роман Комиссаров.

Жители СНТ «Калинка», расположенного неподалеку от «Митино О2», пожаловались в соцсетях на зловонные сбросы в реку Баньку. Представители администрации муниципалитета и застройщиков АО «Крокус» и ООО «Саб-Урбан» осмотрели работу очистных сооружений в четверг.

«Сегодня (7 мая – ред.) мы прибыли на очистные сооружения, все осмотрели. К сожалению, есть технические неисправности, очистные на данный момент работают не в полном объеме. Все осложняется тем, что сейчас не можем провести технические работы из-за отсутствия подъезда. С коллегами обсудили. Задача стоит до конца мая совместными усилиями организовать подъездные пути, произвести очистку сооружений и привести все в соответствие нормативам», – сказал Комиссаров.

Он добавил, что очистные сооружения принадлежат застройщику ООО «Саб-Урбан». А дорогу к ним должен организовать другой застройщик – АО «Крокус».

Стоки к очистным сооружениям идут от ЖК «Пятницкие кварталы». Точка сброса – безымянный ручей и река Банька.

«Мы проверили – вода действительно идет мутная, но сильного запаха мы не ощутили. Сейчас приложим все усилия для того, чтобы максимально быстро привести все в норму», – сказал Комиссаров.

К работе по очистке привлекут АО «Водоканал» Красногорска.

«В результате проведенной встречи мы наметили сроки. Сегодня коллеги еще раз рассмотрят все возможные варианты и представят график проведения работ. Будем дальше действовать», – заключил Комиссаров.