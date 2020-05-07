РИАМО - 7 мая. Сбербанк продолжает снижать процентные ставки по ипотечным кредитам, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

«На сегодняшний день минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составляет от 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка», - говорится в сообщении.



Также в Московской области Сбербанк отмечает высокий спрос на ипотеку с господдержкой по льготной ставке от 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. С момента запуска программы в Сбербанке, более 70 жителей Подмосковья смогли получить ипотечные кредиты по льготной ставке и улучшить свои жилищные условия.

В рамках этой программы можно оформить ипотечный кредит на покупку жилья в новостройке до 8 миллионов рублей в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области

Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru. Полностью дистанционный процесс оформления ипотечной сделки позволяет приобрести квартиру без поездок в банк.