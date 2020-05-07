РИАМО - 7 мая. В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Московское областное БТИ запустило бессрочную акцию для ветеранов и инвалидов ВОВ по оказанию услуг МОБТИ бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.
Все категории ветеранов и инвалидов ВОВ, а также приравненные к ним лица, могут оформить в Московском областном БТИ технический план, технический паспорт, межевой план участка, провести оценку недвижимости и другие услуги бесплатно.
«Эта акция — дань уважения и благодарность за героизм ветеранов и мир вокруг нас. В данный момент в работе четыре заявки от ветеранов. Мы возобновим работу над ними и поступающими сейчас заявками сразу после снятия режима повышенной готовности», — сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.
Он подчеркнул, что сейчас ветеранам трудно самостоятельно прийти в офис или заказать услугу на сайте, поэтому заявки принимаются по телефону. Необходимые документы привезут домой или в другое удобное ветерану место.
Получить подробную консультацию и оставить заявку на услуги можно по телефону горячей линии Московского областного БТИ, работающей в усиленном режиме пять дней в неделю с 09:00 до 18:00.
В период самоизоляции по заявкам будут проведены подготовительные работы, а сразу после снятия ограничительного режима будет осуществлен выездной прием необходимых документов, а после выполнения необходимых работ – доставка готового пакета документов.
Узнать подробнее об участвующих в акции услугах и оставить заявку можно по телефону горячей линии Московского областного БТИ: +7 (498) 568 88 88 или на сайте. После снятия режима самоизоляции получить услуги МОБТИ можно в одной из 104 точек приема или заказав услугу «выездного приема документов».
Сейчас на территории Подмосковья проживает более 64 тысяч ветеранов ВОВ, 3,5 тысячи из которых являются непосредственными участниками и инвалидами войны. Теперь каждый из них может получить услуги БТИ бесплатно, на основании удостоверения установленного законом образца или иных подтверждающих документов.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (1/12)
1. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра без всякого объявления войны германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза». Кто первым сообщил о начале войны по радио 22 июня 1941 года?
Верно, в октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
2) В 50 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
3) В 11 километрах от Кремля
В октябре 1941 года наши передовые части стояли в районе Химок на расстоянии 23 километров от Кремля по Ленинградскому шоссе. Когда Красная Армия перешла в контрнаступление, за месяц удалось отбросить врага почти на 200 километров.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (4/12)
4. Какие населенные пункты в Московской области удостоены звания «Город воинской славы» за мужество оборонявших их жителей?
Верно. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно. Кроме Береста, Егорова и Кантарии также называют фамилии Провоторова, Булатова, Сорокина и других.
2) Антоненко, Веретенников и Ломидзе
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
3) Смирнов и Васильченко
По официальной версии это были Берест, Егоров и Кантария. Но среди штурмующих было как минимум четыре группы бойцов со знаменами, так что точно установить, чей флаг был первым, довольно сложно.
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (10/12)
10. Вопрос с подвохом. Когда закончилась Великая Отечественная война?
Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число). Так что все три даты можно считать верными.
2) 8 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
3) 9 мая 1945 года
Все три даты можно считать верными. Первый акт о безоговорочной капитуляции Германии заключили в Реймсе 7 мая 1945 года. С советской стороны его подписал генерал Суслопаров, не имевший на тот момент директив руководства страны, поэтому второй акт с согласия Сталина подписали 8 мая в Берлине (по московскому времени было уже 9-е число).
А ты помнишь? Что ты знаешь о Великой Отечественной войне (11/12)
Поздравляем! Ты ответил правильно на большинство вопросов. Возможно, история военных событий и исторические реконструкции – твое хобби. Или ты – учитель истории и у тебя к этой теме профессиональный интерес.
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