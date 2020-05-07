РИАМО - 7 мая. В честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Московское областное БТИ запустило бессрочную акцию для ветеранов и инвалидов ВОВ по оказанию услуг МОБТИ бесплатно, говорится в сообщении пресс-службы Московского областного БТИ.

Все категории ветеранов и инвалидов ВОВ, а также приравненные к ним лица, могут оформить в Московском областном БТИ технический план, технический паспорт, межевой план участка, провести оценку недвижимости и другие услуги бесплатно.

«Эта акция — дань уважения и благодарность за героизм ветеранов и мир вокруг нас. В данный момент в работе четыре заявки от ветеранов. Мы возобновим работу над ними и поступающими сейчас заявками сразу после снятия режима повышенной готовности», — сказал генеральный директор Московского областного БТИ Роман Ларин.

Он подчеркнул, что сейчас ветеранам трудно самостоятельно прийти в офис или заказать услугу на сайте, поэтому заявки принимаются по телефону. Необходимые документы привезут домой или в другое удобное ветерану место.

Получить подробную консультацию и оставить заявку на услуги можно по телефону горячей линии Московского областного БТИ, работающей в усиленном режиме пять дней в неделю с 09:00 до 18:00.

В период самоизоляции по заявкам будут проведены подготовительные работы, а сразу после снятия ограничительного режима будет осуществлен выездной прием необходимых документов, а после выполнения необходимых работ – доставка готового пакета документов.

Узнать подробнее об участвующих в акции услугах и оставить заявку можно по телефону горячей линии Московского областного БТИ: +7 (498) 568 88 88 или на сайте. После снятия режима самоизоляции получить услуги МОБТИ можно в одной из 104 точек приема или заказав услугу «выездного приема документов».

Сейчас на территории Подмосковья проживает более 64 тысяч ветеранов ВОВ, 3,5 тысячи из которых являются непосредственными участниками и инвалидами войны. Теперь каждый из них может получить услуги БТИ бесплатно, на основании удостоверения установленного законом образца или иных подтверждающих документов.

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