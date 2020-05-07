РИАМО - 7 мая. Выдачу ипотеки по льготной процентной ставке минус 3% для семей с родившимся после 1 января ребенком планируют начать в Подмосковье в конце мая, сообщила начальник управления реализации жилищных программ министерства жилищной политики Московской области Марина Марычева.

Льготная процентная ставка в минус 3 процентных пункта не будет суммироваться со ставкой в 6,5% годовых, которую ввели в России с середины апреля, уточнила Марычева.

«Запуск региональной программы обязательно будет в ближайшее время. <...> Ждем участников программы в конце мая», - сказала Марычева.

Она отметила, что все документы будут приниматься в электронном виде.

В рамках региональной программы молодые семьи смогут снизить ипотечную ставку до 3%, этой льготой могут воспользоваться жители Подмосковья, чей ребенок рожден после 1 января 2020 года и зарегистрирован в регионе.

Ранее в России утвердили программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. Программа распространяется на ипотечные займы для покупки жилья стоимостью до 8 миллионов рублей в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге.