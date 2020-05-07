РИАМО - 7 мая. Пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажном жилом доме на востоке Москвы, при этом спасли двоих человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о пожаре на десятом этаже 12-этажного жилого дома на Святоозерской улице поступило на пульт дежурного утром в четверг.

«Благодаря слаженным действиям пожарных из соседней квартиры были спасены два человека (взрослый и ребенок)», - говорится в сообщении.

Пожар был ликвидирован на площади 10 квадратных метров, в квартире горели личные вещи и мебель. На тушение возгорания потребовалось менее 15 минут.

Сведений о пострадавших не поступало.