РИАМО (БАЛАШИХА) - 7 мая. Девятого мая Балашиха присоединится к всероссийской акции «Фонарики Победы», жителям округа предложили вечером выключить свет и зажечь фонарики в честь праздника, сообщается на странице администрации Балашихи в соцсети «ВКонтакте».

Цель этой акции - почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда в силу сложившихся обстоятельств люди не смогут выйти на улицу с «Бессмертным полком», но могут одновременно зажечь свет памяти и уважения, поблагодарив ветеранов и тех, кто погиб, сражаясь за Родину, подарив нам День Победы.

«В 21:55 предлагаем всем жителям Балашихи вместе со всей страной выключить в своих домах свет и зажечь фонарики в окнах. Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики или фонарики телефонов. А после чего вновь вместе спеть песню Давида Тухманова «День Победы», - говорится в сообщении.

Из-за распространения новой коронавирусной инфекции в Московской области до 11 мая действует режим самоизоляции. В этом году праздничные мероприятия в Балашихе будут проводить онлайн. Для жителей городского округа организуют трансляцию.