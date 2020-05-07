РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Семь сортов голландских тюльпанов подобрали и высадили к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, всего клумбы округа украшают около 300 тысяч тюльпанов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Благодаря теплой погоде цветники и зеленые зоны Подольска заиграли яркими красками. Улицы украсили тысячи прекрасных желтых, красных, белых цветов, символов весны – тюльпанов. К празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне было подобрано семь сортов голландских тюльпанов, они были высажены в определенной цветовой гамме», - сказал директор Подольского комбината благоустройства Максим Митрохин.

Специалисты размещали посадочный материал в соответствии с разработанной схемой, чтобы весной прекрасные цветы составили оригинальный узор. Для того, чтобы цветы органично смотрелись на клумбах, их отсортировали по типу и высоте. Постепенно городские клумбы будут распускаться, яркие цветочные композиции порадуют жителей и гостей Подольска. На каждой из клумб по два-три вида тюльпанов.

В Подольском комбинате благоустройства разрабатывает эскизы украшения клумб цветами и занимается внедрением новых методов в обработку и посадку разнообразных городских цветов ландшафтный дизайнер Юлия Казаченко. На территории округа в осенний период было высажено около 300 тысяч луковиц тюльпанов. В первую очередь, их высадили на основные городские клумбы — в сквере Поколений, бульваре Льва Толстого, на пешеходной зоне вдоль улицы Кирова, бульваре Юности.

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