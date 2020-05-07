РИАМО (МЫТИЩИ) - 7 мая. МАУК «БИЦ» Центральная библиотека имени Дмитрия Кедрина городского округа Мытищи принимает участие в патриотической акции «Строки, что врезались в сердце», сообщается на странице библиотеки в соцсети «ВКонтакте».

Организатором акции выступила библиотека Некрасова из города Красноярска.

«Сотрудники мытищинской библиотеки представили стихотворение поэта Дмитрия Кедрина «Глухота» (2 сентября 1941 года) и отрывок из стихотворения «Дума о России». Последнее было написано в 1942 году, когда страна была охвачена пламенем войны, и поэт призывает стоять против врага до последнего, уверенно идти к победе, воспевая героизм предков», - говорится в сообщении.

Стихотворение читает главный библиотекарь Центральной библиотеки имени Дмитрия Кедрина Ирина Попова.