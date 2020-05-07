РИАМО - 7 мая. Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции, поэтому отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания, пишет в четверг газета «Известия».
Специалисты международной компании Unusual Concepts провели исследование и выяснили, что спрос на дорогие продукты упал, тогда как продажи бюджетных аналогов выросли.
«В первой половине апреля на 20% вырос оборот продуктов, которые торговые сети продают под собственными марками. Эти товары традиционно дешевле аналогов других брендов. Магазины также стали активно закрывать отделы готовой еды: снижение объемов в этой категории уже достигло около 80%», — отмечается в материале.
Кроме того, продажи наборов здорового питания из готовых блюд в апреле снизились на 35–40%, а реализация свежих овощей и фруктов — на 60–65%.
При этом россияне стали активно делать запасы и покупать в основном крупы и консервы. В первой половине апреля продажи консервов увеличились на 50–60%, а реализация круп подскочила сразу на 120%.
По мнению аналитиков, из-за сокращения доходов потребители стараются максимально экономить и покупать более дешевую продукцию той же товарной группы.
«Из-за действующих карантинных ограничений покупатели теперь реже посещают магазины, но совершают большие по объемам покупки. Если цена за единицу товара ниже, то это очень сильно влияет на выбор», — отметил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.
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Экономите ли вы во время самоизоляции?
Текстовая трансляция
7 МАЯ
- Реальное число зараженных коронавирусной инфекцией в Москве может составить около 300 тысяч, заявил мэр столицы.
- Собянин считает, что Москва еще не скоро вернется к полноценной жизни. Москвичам необходимо настроиться на то, что ограничения из-за коронавируса будут длительными.
- В Москве введут режим обязательного ношения масок и перчаток. Масочный режим будет вводится поэтапно.
Носите ли вы медицинскую маску?
- В Москве впервые число вылечившихся от Covid за сутки превысило число госпитализированных. Из больниц за прошедшие сутки было выписано 2025 человек, в то время как госпитализировано только 1712 человек.
- Россияне неохотно тратят деньги на продукцию более высоких ценовых категорий в условиях самоизоляции. Отечественные производители и ритейлеры переориентируются на дешевые продукты питания.
Экономите ли вы во время самоизоляции?
- Люди младше 65 лет составляют более 70% от числа новых случаев коронавируса в Москве. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 92 676 случаев
- Российские власти разрешат перевозчикам не возвращать деньги за билеты. На конец марта в авиации пассажиропоток снизился на 80%.
- Почти половина магазинов одежды и аксессуаров может закрыться в Москве. Кризис на фоне пандемии коронавируса заставляет ретейлеров сокращать число точек продаж.
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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