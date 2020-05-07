РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. В подмосковных Люберцах сшили Знамя Победы длиной 115 метров, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«В Люберцах сшили знамя Победы из лоскутков с именами участников Великой Отечественной войны. Его длина достигла 115 метров», - сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.

Акция «Знамя Победы - Знамя Бессмертного полка» существует в городском округе более шести лет.

«Люберецкое отделение общественной организации «Союз женщин Подмосковья» стало одним из инициаторов идеи создания и реализации этого проекта. Начинали с малого, каждый год дошивая полотно новыми лоскутками. К 75-летию Великой Победы знамя увеличилось на 40 метров», - отметил Ружицкий.

115-метровое полотно сшито из 5,3 тысячи лоскутков, на которых имена и фамилии участников Великой Отечественной войны вышиты жителями округа - потомками героев.

По словам Ружицкого, с этим знаменем впереди шествия Бессмертного полка жители впервые прошлись в Люберцах в 2018 году. Сегодня знамя Победы хранится в Люберецкой картинной галерее.