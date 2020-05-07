РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 7 мая. Магазины и аптеки в подмосковных Котельниках могут заказать медицинские маски оптом у собственных поставщиков в горокруге, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

С 12 мая на территории Московской области вводится обязательное использование защитных масок при нахождении в местах общего пользования. К местам общего пользования относятся все объекты розничной торговли, аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, продолжающие свою работу, медицинские организации.

«В Котельниках есть свои оптовые производители, у которых можно заказать необходимое количество защитных масок. Просьба обращаться к данным производителям только в случае оптовых заказов, например, на производство, склады, магазины», - говорится в сообщении.

Так, заказчики могут обратиться по телефону: 8(985)419-07-17 в ООО «Текстум Лаб»; по телефону: 8(903)743-22-41 в ООО «Ритейл Технологии»; по телефону: 8(916)846-02-04 в ИП Акопян С.М.

«Также при потребности в средствах индивидуальной защиты - маски, дезинфекторы можно обратиться в управление экономического развития администрации города по почте: msb-kotelniki@mail.ru для предоставления контактов поставщиков», - заключается в сообщении.