РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В Подольске определили подрядчика на проектирование нового детсада на Школьной улице в микрорайоне Климовск, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«По результатам открытого конкурса на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Детский сад на 240 мест» на улице Школьная в микрорайоне Климовск городского округа Подольск контракт заключен с ООО «Мосрегионпроект». В новом здании детского сада будут предусмотрены групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, пищеблок, спортивный и актовый залы, а также административные и вспомогательные помещения», - сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Проектирование и строительство предусмотрено государственной программой Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Прилегающая территория будет благоустроена, здесь появятся теневые навесы, детские игровые и спортивные площадки. Особое внимание в ходе проектирования будет уделено удобству, комфортности и безопасности образовательного учреждения.

Плановое завершение работ и ввод в эксплуатацию намечены на 2022 год.