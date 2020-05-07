РИАМО - 7 мая. За минувшие сутки в Московской области выявили 842 новых случая коронавируса, за весь период пандемии в регионе зарегистрировано 17432 случая, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В России за сутки выявили 11231 новый случай Covid-19. Выздоровели и выписались из больниц 2476 человек, скончались 88 пациентов.

Общее число случаев инфицирования в России за весь период составило 177160.

В Подмосковье действует режим всеобщей самоизоляции. Из дома можно выходить в ближайший продуктовый магазин и аптеку за лекарствами. Также можно выгулять собаку на расстоянии не более 100 метров от дома и вынести мусор.

Жителям рекомендуется носить маски в общественных местах. С 12 мая ношение средств индивидуальной защиты будет обязательным и будет строго контролироваться — нарушителей будут штрафовать.

Для передвижения на транспорте необходим цифровой пропуск. Его отсутствие грозит административной ответственностью.

Указанные меры введены для предотвращения распространения коронавирусной инфекции в регионе.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.