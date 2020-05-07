РИАМО - 7 мая. За минувшие сутки в Москве зафиксировали 6703 новых случая коронавируса, общее число выявленных случаев в столице достигло 92 676, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

За весь период в столице после коронавирусной инфекции выздоровели 9227 человека, скончались 905 пациентов.

За сутки в России зафиксировано 11 231 случай заражения Covid-19 в 84 регионах. При этом 48,7% заболевших не имели клинических проявлений этой болезни. Выздоровели 2476 человек, 88 пациентов скончались.

Общее число случаев коронавируса в РФ на сегодняшний день достигло 177 160 на территории 85 регионов страны. За весь период пандемии вылечились 23 803 человека. Зафиксировано 1625 смертей.

В Москве по 11 мая действует режим самоизоляции для всех жителей, из дома можно выходить только в случае крайней необходимости. Для поездок на транспорте необходим цифровой пропуск, который можно получить бесплатно. Ограничительные меры призваны снизить темпы распространения коронавирусной инфекции.

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.