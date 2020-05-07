РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В рамках международной акции «Сад Победы» высадили 10 саженцев липы и 20 кустов сирени в микрорайоне Лаговский в Подольске, сообщается в группе «Территориальный отдел Лаговский» в соцсети «ВКонтакте».

«В преддверии Дня Победы 6 мая, соблюдая меры предосторожности, в парке поселка МИС сотрудники территориального отдела «Лаговский» совместно с представителями спортивного комплекса «Ирида», дома культуры «Надежда», ИП Козельцевым и ветеранами высадили 10 саженцев липы. В поселке Железнодорожный возле памятника погибшим землякам высадили 20 кустов сирени. Выражаем слова благодарности всем, кто принял участие в посадке деревьев!» - говорится в сообщении.

Отдать дань погибшим героям могут все желающие, посадив на приусадебном участке, даче или в палисаднике около дома любое дерево. Разместить фото можно в социальных сетях с хештегами #СадПамятиДома, #СадПамяти и на сайте Садпамяти2020.рф.

В годовщину 75-летия Победы Всероссийское добровольческое движение «Волонтеры Победы» и Фонд памяти полководцев Победы выступили с инициативой - создать каждому из погибших в СССР в годы Великой Отечественной войны живой памятник, высадив 27 миллионов деревьев по всей стране. Акция продлится до 22 июня.