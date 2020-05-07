РИАМО - 7 мая. Сроки отключения горячего водоснабжения жилых домов подмосковного Реутова для летней профилактики оборудования котельных перенесли с 18 мая на 1 июня из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил глава городского округа Станислав Каторов.

«По многочисленным просьбам и обращениям жителей Реутова и всего Подмосковья губернатор региона Андрей Воробьев принял решение о переносе отключения горячего водоснабжения на летний период 2020 года. В городском округе Реутов первые отключения начнутся с 1 июня, а не с 18 мая, как это было запланировано ранее. Таким образом, котельные будут закрываться на плановые профилактические работы только летом», - сказал Каторов.

Отключение горячего водоснабжения от котельной №6 (улица Победы, 13) и котельной БМК-140 (улица имени Академика В.Н. Челомея, 6) изначально было запланировано в период с 18 по 27 мая.

Кроме того, в нынешнем сезоне в Реутове пройдет тестовое сокращение сроков отключения горячей воды с 14 до 10 дней. По поручению губернатора Андрея Воробьева, городской округ станет одним из трех муниципалитетов Московской области, в котором произойдут данные изменения.

«Это стало возможным благодаря внедрению в нашем городе системы закольцовки теплоснабжения. В случае вывода для ремонта одного из источников дома подключаются к другому, работающему в данный момент», - добавил Каторов.

Всего в городском округе Реутов функционируют семь котельных.