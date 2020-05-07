РИАМО - 7 мая. От жителей Московской области поступило около 65,9 тысячи электронных заявлений на пособие по безработице, более 14,6 тысячи обратились в центр занятости лично, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

«На портале необходимо подать в электронном виде резюме и заявление, а все остальные сведения и данные центры занятости формируют самостоятельно путем межведомственного взаимодействия», – сказала министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

В ведомстве обратили внимание, что при подаче заявления нужно указывать центр занятости по месту постоянной регистрации, а не по месту пребывания.

Чтобы принять решение, центр может запросить у гражданина дополнительную информацию.

За подробной информацией о пособиях по безработице можно обратиться в центр занятости лично по предварительной записи или уточнить все по ссылке.

На портале «Работа в России» принимаются обращения граждан по поиску работы и по пособиям по безработице.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.