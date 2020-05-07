РИАМО - 7 мая. Российским военнослужащим запретили распространять информацию о своей службе в интернете и СМИ, сообщает Газета.ru.

Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. Указ вносит изменения в Дисциплинарный устав ВС РФ от 2007 года.

«Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе.

Кроме того, запрещено распространять детали службы, информацию о дислокации или передислокации, сведения о работе органов военного управления.

При этом военные не должны иметь при себе иметь электронные гаджеты, на которых могут храниться и передаваться через интернет фото- и видеоматериалы, а также данные геолокации.