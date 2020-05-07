РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Волонтеры Георгиевского сестричества милосердия в Подольске передали лекарство девушке, которая страдает от эпилепсии, сообщается в группе «Георгиевское сестричество милосердия» в соцсети «ВКонтакте».

«Вновь в Георгиевское сестричество милосердия за помощью для своей дочки обратилась Наталья из микрорайона Климовск. Ее дочка Лена страдает приобретенной эпилепсией. Для поддержания нормального состояния девушки и недопущения приступов необходимо дорогостоящее лекарство «Кеппра», а Наталья имеет очень невысокий доход. Еще надо оплачивать съемное жилье. На днях волонтеры приобрели и передали девушке необходимое лекарство», - говорится в сообщении.

Лене недавно исполнилось 19 лет. Волонтеры поздравили девушку с днем рождения и пожелали ей крепкого здоровья и выздоровления.