РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В одном из домов микрорайона Климовск Подольска временно отключили горячую воду из-за ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В четверг, 7 мая, до 13:00 отключена горячая вода в многоквартирном доме микрорайона Климовск по адресу: улица Заводская, дом №1. В этот период сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут производить ремонтные работы», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.