РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. В Подольске полицейские задержали 32-летнюю местную жительницу, подозреваемую в краже денег и вещей из салона автомобиля, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 1-го отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 41-летнего жителя Егорьевска. Он рассказал, что неизвестная похитила из салона автомобиля заявителя кошелек с денежными средствами и личным имуществом. Общая сумма материального ущерба составила более 14 тысяч рублей.

«Сотрудники полиции по подозрению в совершении преступления задержали ранее судимую 32-летнюю местную жительницу. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража», - говорится в сообщении.

Cанкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.