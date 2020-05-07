РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 7 мая. Волонтеры «РосМолСпорт Московской области» из Люберец вручили шесть продуктовых наборов нуждающимся в помощи во время самоизоляции жителям в рамках акции «Добрая тысяча», говорится в сообщении пресс-службы организации.

Акцию «Добрая тысяча» организовал депутат Мособлдумы Владимир Жук. К волонтерам «РосМолСпорт Московской области» присоединился директор экстремального силового шоу «Русский характер» Сергей Чуприна.

«Лидеры организации в рамках акции «Добрая тысяча» совместно с депутатом Мособлдумы Владимиром Жуком передали сегодня жителям Раменского горокруга, Люберец и Ленинского горокруга шесть продуктовых наборов. Чуприна в Люберцах от имени депутата передал продуктовый набор Жанне Верейко - инвалиду II группы», - говорится в сообщении.