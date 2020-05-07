РИАМО - 7 мая. Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко считает, что действие коронавируса начинает ослабевать и пандемия идет на спад.

По его словам, несмотря на то, что Россия имеет свой путь развития ситуации с эпидемией, стоит также опираться и на международный опыт борьбы с коронавирусом. Кроме того, он выступил против идеи ужесточения ограничительных мер.

«Вирус сейчас уже выдыхается, потому что во всех странах, где были сильные вспышки, распространение коронавируса взяли под контроль. Новых стран, которые заявили бы, что ситуация у них вышла из-под контроля, мы не видим», — сказал Онищенко в эфире Национальной службы новостей (НСН).

Он подчеркнул, что даже в условиях карантина «экономика должна работать и люди должны работать».

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Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.