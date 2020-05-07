РИАМО - 7 мая. В Подмосковье выздоровели 47 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, говорится в сообщении оперштаба Московской области по ситуации с коронавирусом.

«Все они (пациенты - ред.) выписаны после получения отрицательных результатов на коронавирусную инфекцию», – говорится в сообщении.

Всего врачи в Московской области вылечили от коронавируса 658 человек.

В Подмосковье действует режим обязательной самоизоляции граждан по 11 мая. Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного ношения масок на территории региона. С 12 мая данное требование будет обязательным к исполнению.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.