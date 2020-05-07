РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 7 мая. Граффити с изображением победы над коронавирусом появилось на гаражном комплексе напротив Подольской станции переливания крови, сообщила «РИАМО в Подольске» сотрудница пресс-службы администрации округа.

«Граффити размером 30 квадратных метров с изображением победы над коронавирусом сделали на гаражном комплексе напротив Подольской станции переливания крови», - сказала сотрудница.

По словам председателя комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск Ивана Литвякова, изображение напоминает знаменитого христианского святого Георгия Победоносца на коне, только всадник – врач, который пронзает инфекцию коронавируса огромным шприцем.

«Авторство принадлежит подольским мастерам – братьями Демченко. При поддержке главы городского округа Подольск Николая Пестова и комитета по делам молодежи их задумка воплотилась в жизнь», - добавил Литвяков.

Масштабная работа создана в благодарность врачам, которые каждый день борются за жизнь своих пациентов с коронавирусной инфекцией.