РИАМО - 7 мая. Rambler Group запустила социальную O2O-платформу (online-to-offline) «Помоги врачу», люди смогут перечислить средства, на которые организуют доставку трехразового питания российским медикам, которые борются с коронавирусом, говорится в сообщении пресс-службы группы компаний.

Первая помощь будет оказана сотрудникам одной из больниц Московского региона. Список медучрежений будет расширятся от количества помогающих пользователей проекта.

«Опираясь на опыт зарубежных стран, мы можем прогнозировать выход на плато и постепенное снижение количества случаев госпитализации при Covid-19 в России. Однако при этом медицинский персонал будет по-прежнему испытывать высокую нагрузку. Поэтому мы хотим организовать не единоразовую маркетинговую акцию, а создать платформу, в рамках которой будет оказываться постоянная адресная помощь медицинскому персоналу», — сказал управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян.

Доставку питания организуют для старшего и младшего медицинского персонала, питание будет поставляться из ресторанов и кафе по заранее согласованному с больницей меню.

По мнению Тадевосяна, этот проект не только благодарность тем, кто трудится на передовой, но еще и помощь малому и среднему бизнесу, которому пандемия нанесла ущерб.

Помочь медикам можно по ссылке, размер взноса неограничен, перевести средства можно любым удобным способом: банковской картой, денежным переводом по реквизитам, через Сбербанк Онлайн, «Альфа-Клик», Промсвязьбанк, Яндекс.Деньги и Google Pay.

На платформе есть возможность настроить ежемесячный автоплатеж.

«На сегодняшний день аудитория медиаактивов Rambler&Co превышает 66 миллионов пользователей. <…> Если каждый из наших пользователей пожертвует по одному рублю, мы сможем в течение месяца обеспечивать трехразовым питанием несколько десятков больниц. Rambler Group выделила стартовую сумму для запуска проекта и в рекордно короткие сроки запустила «Помоги врачу» – O2O-платформу, где мы все вместе можем поддержать медицинский персонал», — заключил управляющий директор Rambler&Co.

Поддержка проекта и информирование будут проходить на портале «Рамблер», в изданиях Lenta.ru, Газета.Ru, «Чемпионат», на платформе «Афиша», а также в «Живом Журнале».

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7 МАЯ

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