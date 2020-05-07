РИАМО - 7 мая. Возобновление работ на строительных объектах, а также промышленных предприятиях позволит не допустить роста преступности в столице, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

С 12 мая в Москве смогут возобновить работу промышленные и строительные предприятия. При этом режим самоизоляции ослаблять не планируют.

«Первая мера - это раскрытие рабочих мест, чтобы люди работали, а не сидели. Особенно на стройках занято достаточно много мигрантов, которые никуда не уехали из Москвы, находятся здесь. Их на родину не пускают, здесь работы нет, поэтому раскрытие работы промышленных предприятий и стройки отчасти решает эту задачу», - сказал Собянин в эфире программы «Время» на Первом канале.

Мэр также добавил, что на улицах города в несколько раз увеличили количество патрулей полиции и Росгвардии, которые будут пресекать любые виды преступности.