РИАМО - 7 мая. В большинстве школ Подмосковья учебный год завершится 22 или 29 мая, но для учеников девятых и одиннадцатых классов даты окончания учебного года назовут дополнительно, это зависит от экзаменов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«В Подмосковье для учащихся первых-восьмых и десятых классов учебный год завершится по графику каждой конкретной школы. В большинстве школ - это 22 или 29 мая», — сказала Каклюгина.

Она добавила, что даты завершения учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов назовут отдельно. Это зависит от проведения экзаменов, этот вопрос сейчас находится в проработке.

Каклюгина отметила, что годовые оценки проставят с учетом периода дистанционного обучения.

Летние лагеря в школах из-за коронавируса не будут работать до 31 июля.

Министр подчеркнула, что в приоритете – здоровье детей и педагогов. Каклюгина призвала всех отнестись к этому решению с пониманием.

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7 МАЯ

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- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.