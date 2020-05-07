РИАМО - 7 мая. В большинстве школ Подмосковья учебный год завершится 22 или 29 мая, но для учеников девятых и одиннадцатых классов даты окончания учебного года назовут дополнительно, это зависит от экзаменов, сообщила министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что даты завершения учебного года для учеников девятых и одиннадцатых классов назовут отдельно. Это зависит от проведения экзаменов, этот вопрос сейчас находится в проработке.
Каклюгина отметила, что годовые оценки проставят с учетом периода дистанционного обучения.
Летние лагеря в школах из-за коронавируса не будут работать до 31 июля.
Министр подчеркнула, что в приоритете – здоровье детей и педагогов. Каклюгина призвала всех отнестись к этому решению с пониманием.
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7 МАЯ
- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.
- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.
- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.
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