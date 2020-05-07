РИАМО - 7 мая. В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции, за весь период в городе вылечили 9227 пациентов, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Количество выздоровевших в городе продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровело еще 769 человек», — сказала Ракова.

Она добавила, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением. В каждом конкретном случае лечение назначает врач в зависимости от симптомов и тяжести заболевания.

На сегодняшний день диагноз «коронавирус» ставят на основании молекулярно-генетического теста: для исследования берется мазок из носа и ротоглотки. Кроме того, по назначению врача также проводят другие анализы.

Для подтверждения отсутствия у человека Covid-19 после лечения медики проводят специальные исследования. Все пациенты при выписке получают соответствующие рекомендации.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.