РИАМО - 7 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о внесении сведений в отношении ООО «Финком-А» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Подмосковью.

«Ранее в Московское областное УФАС поступило обращение от ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» о внесении сведений в отношении ООО «Финком-А» в реестр недобросовестных поставщиков по факту одностороннего отказа от исполнения контракта на поставку вещевого имущества», — отмечается в материале.

В ходе рассмотрения обращения антимонопольный орган пришел к выводу, что сведения о компании подлежат внесению в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Финком-А» не согласилось с таким решением и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Финком-А» в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения Московского областного УФАС России.