РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 мая. В подмосковном Домодедове закрыли три офиса общей врачебной практики в связи с эпидемиологической ситуацией, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с эпидемиологической ситуацией офисы общей врачебной практики по адресам: улица Ломоносова, дом №14, улица Зеленая, дом №74, улица Коломийца, дом №1 с 6 мая 2020 года будут временно закрыты», - говорится в сообщении.

За неотложной помощью можно обратиться в городскую поликлинику по адресу: улица Пирогова, дом №9 (кабинеты №№115, 117, 118, 223), вызвать врача на дом можно по телефону: 8(800)550-50-30.