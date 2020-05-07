РИАМО - 7 мая. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС о нарушении АО «ОТС» закона о закупках, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

«Ранее в управление поступила жалоба ООО «ТЭМП» на действия (бездействие) муниципального унитарного предприятия коммунального хозяйства «Егорьевские инженерные сети» при проведении открытого аукциона в электронной форме на поставку теплообменника», — отмечается в материале.

АО «ОТС» не уведомило надлежащим образом участников закупки о переносе сроков проведения повторного аукциона, чем ограничило количество участников закупки и нарушило положения закона о закупках.

Областное УФАС вынесло решение о нарушении АО «ОТС» правил при проведении аукциона. Общество не согласилось с решением антимонопольного ведомства и обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал АО «ОТС» в удовлетворении требований и подтвердил обоснованность решения Московского областного УФАС.