РИАМО - 7 мая. В Подмосковье и столице до 8 мая продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, грозы и дождя, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за дождя, ветра и грозы будет действовать в Москве и Подмосковье до 12:00 8 мая.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили на всей территории Центрального федерального округа.

Днем 7 мая в Московском регионе будет облачно с прояснениями, ожидаются дожди с грозами. Западный ветер будет дуть с порывами до 17 метров с секунду. Воздух прогреется до плюс 19-21 градуса.

Ночью 8 мая будет облачно с прояснениями, прогнозируются кратковременные дожи и местами грозы. Ветер подует северо-западный и северный, сохранятся порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха составит до плюс 9-11 градусов.

Днем продолжатся дожди и местами возможны грозы, порывы северо-западного и северного ветра будут достигать 17 метров в секунду. Температура воздуха достигнет отметки 14-16 градусов тепла.