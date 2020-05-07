РИАМО - 7 мая. С начала года сервисом для подготовки налоговой декларации по упрощенной системе, действующим в Москве, воспользовались свыше 1,2 тысячи предпринимателей столицы, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Чтобы получить правильно сформированную декларацию по упрощенной системе налогообложения, достаточно заполнить специальную форму онлайн-сервиса. Документ направят на электронную почту пользователя в течение суток», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, из-за сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции в столице, предпринимателям продлили сроки предоставления декларации на три месяца. Воспользоваться сервисом по оформлению документа можно на портале mbm.mos.ru. За два года его пользователями стали 4 778 городских предпринимателей.

На сайте доступно 20 онлайн-продуктов, которые могут также пригодиться в работе по решению поставленных задач и организации бизнес-процессов. Например, новый проект «Коронавирус: важное для бизнеса» рассказывает о мерах поддержки предпринимателей в текущей экономической обстановке. Подробная информация также доступна по номеру: 7 (495) 225-14-14.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.