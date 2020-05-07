РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 7 мая. У 60 врачей центральной больницы Домодедова выявили коронавирусную инфекцию, сообщил глава городского округа Домодедово Александр Двойных.

«У нас болеют 88 врачей центральной больницы, 60 из них имеют подтвержденный диагноз COVID-19. Болеют и врачи скорой помощи. 56 специалистов сегодня не могут выйти на работу, и у 6 из них также подтвержденный диагноз», - сообщил Двойных на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что нагрузка на врачей не снижается. Ежедневно в кабинеты неотложной помощи обращаются порядка 200 человек, также более 200 вызовов ежедневно обслуживает скорая помощь.

Глава муниципалитета призвал жителей округа соблюдать режим самоизоляции.

«Мы, конечно, должны слышать призывы врачей, которые даже не жалуются, а просто выполняют свою работу. Они просят сегодня остаться нас дома. Поэтому я очень прошу всех беречь себя, беречь своих близких и, Домодедово, остаемся дома!» - заключил Двойных.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.