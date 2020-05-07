РИАМО - 7 мая. До 12 мая продлится регистрация на участие в приемной кампании проекта «ИТ-класс в московской школе», сообщается на официальном сайте мэра города.

«Для поступления девятиклассники должны пройти онлайн-тестирование. Оно состоится 14 мая», — говорится в сообщении.

Претендентам на поступление предстоит ответить на два десятка вопросов из области технических наук, таких как физика, информатика и других. Те, кто успешно прошел испытание, будут в течение двух лет изучать робототехнику, программирование, Big Data и другие направления.

Регистрация доступна в разделе «Приемная кампания — 2020». В процессе предстоит указать учебное заведение, где сейчас занимается школьник.

В материале также отмечается, что проект поможет школьникам получить основы предпрофессионального образования и даст возможность более подробно разобраться в нюансах будущей специальности.

В 2019 году проект «ИТ-класс в московской школе» стартовал в 35 городских школах. Более тысячи ребят проходят обучение в классах с современным оборудованием, а также встречаются с представителями восьми федеральных вузов и профильных компаний.