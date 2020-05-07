РИАМО - 7 мая. Полицейские МУ МВД «Балашихинское» задержали двоих мужчин, подозреваемых в краже автомобиля иностранного производства с неохраняемой парковки на шоссе Энтузиастов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

Об угоне своей машины стоимостью 600 тысяч рублей в полицию сообщил местный житель. Полицейские установили, что транспорт находится на одной из улиц в поселке Большие Дворы Павловского Посада. Сотрудники организовали наблюдение за транспортным средством.

«Через несколько дней к автомобилю подошли двое мужчин и с помощью спецоборудования взломали дверь. После этого их задержали оперативники на месте преступления. Ими оказались двое жителей Павловского Посада 44 и 47 лет, один из которых ранее судим», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

У злоумышленников изъяли систему подавления GPS и GSM сигналов, а также пульт управления двигателем и провороты.

Возбуждено уголовное дело. Мужчин поместили под стражу. Их проверяют на причастность к другим угонам.