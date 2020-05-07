РИАМО - 7 мая. Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц, все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, масштабная дезинфекция подъездов проводится в городе с конца марта для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Тамбуры, коридоры, лифты, лестничные площадки регулярно обрабатывают дезинфицирующими препаратами. Также протираются все дверные ручки, поручни и перила, почтовые ящики.

«Все используемые препараты абсолютно безопасны для людей и животных. При этом они также не повреждают поверхности», — сказал Бирюков.

По его словам, в городе усилили контроль за качеством и регулярностью проведения дезинфекции.

«Специалисты ведут постоянный мониторинг в интернете сообщений жителей о недобросовестном исполнении обязанностей коммунальщиками. По каждому случаю проводится тщательная проверка. При подтверждении нарушения к сотруднику применяются строгие меры вплоть до увольнения», — подчеркнул заммэра.

Он добавил, что сотрудники Мосжилинспекции каждый день проверяют свыше 6 тысяч многоквартирных домов на предмет качества дезинфекции, в том числе по обращениям граждан, поступившим как по официальным каналам, так и через соцсети.

Все управляющие организации обеспечены дезинфицирующими препаратами и средствами индивидуальной защиты. Сотрудники используют одноразовую защитную одежду, резиновые обувь, перчатки, защитные очки и респираторы, подчеркнул Бирюков.

Текстовая трансляция

7 МАЯ

- За сутки в России зарегистрировали 11 231 случая коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 842 заболевших. В Москве - 6703.

- В столице выздоровели 769 пациентов после лечения от коронавирусной инфекции. За весь период в городе вылечили 9227 пациентов.

- Срок проведения ежедневной дезинфекции подъездов многоквартирных домов на территории Москвы продлили еще на месяц. Все используемые средства для дезинфекции абсолютно безопасны для людей и животных.