РИАМО - 7 мая. За первый квартал 2020 года в ветеринарных клиниках Москвы зарегистрировали 238 случаев пироплазмоза у собак, это опасное заболевание развивается после укуса иксодового клеща, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Пироплазмоз хорошо лечится на ранних стадиях, но диагностика пироплазмоза требует специальных лабораторных методов исследований и невозможна в домашних условиях.

«Если на теле собаки обнаружен клещ, то необходимо обратиться за помощью к ветеринарному врачу. Самостоятельно клеща лучше не удалять – неумелое извлечение может вызвать сильное воспаление», - отметил собеседник агентства.

По его словам, наиболее часто клещи закрепляются на ушах и в ушных раковинах, а также на шее и груди животного.

Инкубационный период при пироплазмозе может составлять от 10 до 21 дня. В целях профилактики заболевания необходимо обрабатывать животное различными средствами против клещей. Обработку следует проводить ежемесячно с марта по ноябрь.

«Основное действие всех препаратов начинается через 5-7 дней, поэтому обрабатывать животное необходимо заранее. Наиболее эффективную защиту обеспечит комбинация препаратов: капли и ошейник или капли и спрей», - уточнил собеседник агентства.

Он подчеркнул, что можно привить собаку против пироплазмоза. Это не даст стопроцентной защиты от заражения, но снизит риск смертельного исхода в случае заболевания.

Москвичам рассказали, как привить домашних животных во время самоизоляции>>