РИАМО - 7 мая. В День Победы в социальных сетях парка «Зарядье» пройдет видеоэкскурсия по выставке «Лица войны», участники которой увидят картины военного времени, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Экспозиция «Лица войны» станет первой выставкой проекта #три_, которая откроется в режиме онлайн. <…> В его рамках в парке проходят короткие выставки, каждый месяц сменяющие друг друга», — говорится в сообщении.

Девятого мая в 12:00 зрителям представят картины художников-свидетелей и участников Великой Отечественной войны, которые изображали на холстах свои впечатлениям и воспоминания о трагических событиях военного времени. Среди них – работы Игоря Обросова, написанные в 1950-1960-х годах.

В ходе виртуальной экскурсии гостям также представят произведения современных поэтов. Актеры «Мастерской Дмитрия Брусникина» прочтут стихи Дмитрия Мельникова, Ах Астаховой и других.

Посмотреть выставку «Лица войны», размещенную в подземном музее «Зарядья» можно до 28 июня. В социальных сетях парка также покажут трехмерный тур по экспозиции.