РИАМО - 7 мая. Более 3 тысяч рабочих мест и 40 производств планируют открыть на территории нового технопарка, который начнут строить в промышленной зоне «Руднево» в 2020 году, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Резидентами парка станут высокотехнологичные компании малого и среднего бизнеса, которые производят экспортно ориентированные и импортозамещающие технологии», - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он также добавил, что в число резидентов войдут строительные компании и фирмы, специализирующиеся на предоставлении товаров и услуг в области авиационной и электронной промышленности.

Завершить строительство технопарка на востоке столицы планируют в 2022 году. На территории промзоны «Руднево» появится свыше 84 тысяч квадратных метров производственных площадей, которые разместятся на территории в 11 гектаров. Всего появится 19 объектов, где будет базироваться производство.

На поддержку проекта правительство Москвы выделит 7,3 миллиарда рублей из городского бюджета.