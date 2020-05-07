РИАМО - 7 мая. В Москве за четыре месяца 2020 года сотрудники Госветслужбы совершили более 1,4 тысячи выездов для оказания помощи животным на дому, что на 44% превысило показатель за аналогичный период прошлого года, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы столичного комитета ветеринарии.

Он подчеркнул, что практику выездов ветеринаров на дом не стали отменять в связи с пандемией коронавируса.

«По сравнению с прошлым годом спрос вырос на 44%. Так, в 2019 году за январь-апрель было произведено 996 выездов. В текущем году за аналогичный период времени произведено 1437 выездов. На безвозмездной основе совершено 316 выездов», - сказал собеседник агентства.

По его словам, 59% обращений в апреле этого года касались вакцинации животных, в 22% случаев владельцы питомцев обращались к ветеринарам за терапевтическими услугами.

Из-за эпидситуации в Москве пришлось приостановить акцию по чипированию домашних животных. Акцию планировали провести со 2 марта по 30 апреля.

«Когда город вернется в привычный ритм, акция будет возобновлена», - заключил собеседник агентства.