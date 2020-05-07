РИАМО - 7 мая. Воспользоваться сервисами Московского инновационного кластера (МИК) смогут индивидуальные предприниматели и юридические лица со всей страны, говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития столицы.

«Мы надеемся, что линейка уже протестированных и доказавших свою полезность онлайн-инструментов станет неплохим подспорьем для отечественного технологичного бизнеса в целом», - сказала заместитель мэра Москвы – руководитель аппарата мэра и правительства столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, компании из регионов неоднократно проявляли интерес к сервисам, действующим на территории столицы. Теперь не только представители МИК, но и предприниматели со всей страны смогут воспользоваться такими опциями портала i.moscow, как поиск новых партнеров, аренда площадей, навигатор по бирже патентов и другими.