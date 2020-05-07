РИАМО - 7 мая. Новый обитатель – детеныш мадагаскарского кошачьего лемура — появился на свет в стенах Московского зоопарка, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Родителями малыша стали самка Бэлла и самец Фунтик. В будущем уже взрослый лемур может отправиться жить в один из заграничных или отечественных зоопарков.

«Любопытный зверек уже начал изучать окружающий мир самостоятельно, а если он устает, то перебирается на спину к сестре или матери», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Увидеть детеныша можно на видео с процессом кормления кошачьих лемуров, опубликованном на портале mos.ru. Пока же сам малыш питается исключительно материнским молоком.

В дикой природе кошачьи лемуры живут стаями до 30 особей, во главе которых стоит самка. Самцы же зачастую меняют стаи. Возраст жизни этих животных в природе составляет порядка 16 лет, однако в неволе они могут прожить и до 30 лет.

В настоящее время популяция кошачьих лемуров насчитывает порядка 2 тысяч особей. Они обитают на острове Мадагаскар и занесены в Международную Красную книгу, находясь под угрозой исчезновения из-за браконьеров.

В связи с объявленным режимом повышенной готовности Московский зоопарк, как и многие другие учреждения, не принимает посетителей. Понаблюдать за жизнью его обитателей можно на официальном сайте, где идет трансляция видео из вольеров.